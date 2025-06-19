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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Израиле

Тель-Авив
8
Иерусалим
25
Тель-Авивский округ
8
Тель-Авив
8
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64 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 118 м²
БЖ Новый эксклюзивный самородок! Невероятно! Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представл…
$1,685
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
в центре города в элитном доме с бассейном и круглосуточной охраной Красиво меблированная 2…
$1,376
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Квартира в аренду 2 комнаты 55 м2 — Бет Хакерем, Иерусалим 3-й этаж, Терраса без сукки, в но…
$1,742
в месяц
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Пентхаус 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Сдается в аренду пентхаус с захватывающим видом на Храмовую гору в самом центре района Арнон…
$2,809
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Сдается в центре города в новом бутиковом доме от застройщика в роскошном проекте Карден на …
$1,629
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Аренда центра Иерусалима в двух шагах от Бен-Йехуды и трамвая Здание с лифтом, великолепный …
$1,699
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Сдается в центре города в новом бутиковом здании застройщика в роскошном проекте Карден на А…
$1,657
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Джордж Вашингтон-стрит (проект Питера Дэвида) 4-комнатная квартира, 120 м2 4-й этаж из 8 Пол…
$4,214
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
В центре Иерусалима, в элитном доме, в очень хорошем состоянии, сдается в аренду красивая 4-…
$2,275
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
В новом проекте Очень красивые 2 комнаты 55 м2 с террасой 9 м2. элитное здание + подвал и п…
$1,405
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 142 м²
ТУР БЕЛЫЙ ГОРОД - ВЫСОКАЯ ИГРА 4 ЧАСТИ С ПАРКИНГОМ И ТЕРРАССОМ Площадь: 135 м2 + терраса 12 …
$8,427
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ! В центре города, в новой престижной башне SAVYON VIEW от застройщика Африк…
$1,798
в месяц
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Квартира 1 комната в Иерусалим, Израиль
Квартира 1 комната
Иерусалим, Израиль
Число комнат 1
Площадь 176 м²
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный угловой стол пло…
$3,708
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 44 м²
АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ИЕРУСАЛИМА Новое роскошное здание с великолепным вестибюлем и лифтами. Прос…
$1,629
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
В очаровательном и зеленом районе Бака, На улице Дерех Бейт Лехем, На третьем и последнем эт…
$2,640
в месяц
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Хорошая садовая квартира. 5 больших садов. 2 ванные комнаты. Сад большой с выездной гостиной…
$4,157
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
В центре города Иерусалима, в роскошном здании, 3 комнаты 75 м2 с 2 ванными комнатами. Очень…
$2,303
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Оригинальное название: Monbaz 3, Downtown Пол: 6-й Части: 2 Балкон: Да Парковка: Да Меблиров…
$1,742
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 45 м²
В самом центре города, у подножия трамвая, между рынком Магане йеуда и кикат-ционом: 2-комна…
$1,405
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Нетивот, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетивот, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
В новом районе Неве Шароне продается 3-комнатная квартира 82 м2 с балконом 12 м2 + подвал и …
$787
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
В самом центре города, в двух шагах от трамвайной остановки, в нескольких минутах от рынка М…
$2,528
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Новинка на рынке в центре Иерусалима! Сдается в новом престижном проекте Aviv Group в жило…
$3,371
в месяц
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Квартира 1 комната в Иерусалим, Израиль
Квартира 1 комната
Иерусалим, Израиль
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплек…
$1,545
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Эта недвижимость расположена в жилом комплексе Харав Кук, в самом центре Иерусалима, обеспеч…
$1,545
в месяц
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Квартира 5 комнат в Израиль
Квартира 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Для аренды - Красивая квартира в Nat600, самый популярный район Адрес: Nat600 - В самом вос…
$2,669
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Дерех Бейт-Лехем – очаровательная квартира в строительном магазине! В востребованном и ауте…
$3,371
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Новый на рынке! Долгосрочная аренда в Ramat Denia / Ramat Sharet рядом с Bayit Vagan. В совс…
$1,910
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Аренда в новом здании бутика на улице Лилиенблюм, недалеко от Ротшильда и Нахалата Биньямина…
$3,511
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Прямо в центре Иерусалима, в новом районе Кириат Алехум, в 2 минутах ходьбы от Синема Сити. …
$2,247
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 60 м²
В районе Рамат-Бака в 1 минуте от улицы Ривка в красивом здании Очень приятные 2 номера 60 м…
$1,685
в месяц
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