  4. Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
;
8
ID: 33553
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Крыша / Квартира в пентхаусе, Лев Тель-Авив, Лев Хайр Норд, Тель-Авив-Яфо 5 номеров - 4 этаж на 4 Продается непосредственно владельцем, в самом сердце Тель-Авива, на тихой и востребованной улице: 5-комнатная двухкомнатная квартира на крыше. 115 м2 построено + 65 м2 терраса крыши. Превосходная и светлая квартира, рядом с самыми популярными местами в городе, оставаясь тихой и семейной. Расположена на 4-м и последнем этаже, только квартира на этаже. Вид на город с крыши. Дополнительные функции: Безопасная комната (Safe Room) Подземная парковка Подземная пещера Центральный кондиционер 3 ванные комнаты / туалеты Двойное остекление окон Электрические жалюзи по всей квартире

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
