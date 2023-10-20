Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Крыша / Квартира в пентхаусе, Лев Тель-Авив, Лев Хайр Норд, Тель-Авив-Яфо 5 номеров - 4 этаж на 4 Продается непосредственно владельцем, в самом сердце Тель-Авива, на тихой и востребованной улице: 5-комнатная двухкомнатная квартира на крыше. 115 м2 построено + 65 м2 терраса крыши. Превосходная и светлая квартира, рядом с самыми популярными местами в городе, оставаясь тихой и семейной. Расположена на 4-м и последнем этаже, только квартира на этаже. Вид на город с крыши. Дополнительные функции: Безопасная комната (Safe Room) Подземная парковка Подземная пещера Центральный кондиционер 3 ванные комнаты / туалеты Двойное остекление окон Электрические жалюзи по всей квартире