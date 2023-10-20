  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
;
12
Оставить заявку
ID: 33593
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Этот пентхаус представляет собой высшую роскошь в Тель-Авиве, предлагая гармоничное сочетание изысканного дизайна и привилегированного местоположения. Расположенная на тихой улице недалеко от Кикар ХаМедина, эта резиденция предлагает легкий доступ к оживленным кафе, детским садам и первоклассным школам, зеленым паркам, элегантным магазинам и знаковому парку HaYarkon. Его близость к общественному транспорту и автомагистралям Аялон обеспечивает бесперебойную связь. Расширяя около 166 м2 жилой площади с дополнительными 57 м2 балконов, пентхаус имеет просторную планировку. Терраса на крыше, площадью около 72 м2, представляет собой частный оазис, состоящий из бассейна, открытой кухни, полностью оборудованной барбекю, холодильником и ледяной машиной. Внутри пентхаус предлагает элегантную гостиную, теплое семейное пространство и 3,5 комнаты (включая роскошный мастер-люкс и крытое бронированное помещение (Мамед)). Прачечная была умело превращена в офис. Три полных ванных комнаты добавляют комфорта этому исключительному свойству. Основные характеристики: Прямой доступ по лифту с кодированной системой ввода - Роскошная кухня, оснащенная всемирно известной фирменной техникой - открытки, интегрированные во все комнаты - Убирающийся проектор в гостиной - ТВ-механизм, прикрепленный к потолку в родительском номере - Натуральные мраморные полы - Использование природных материалов в дизайне недвижимости - Отдельные туалеты на полу террасы крыши Винный погреб с контролем температуры до 750 бутылок - Центральная всасывающая система Интеллектуальная система домашней автоматизации - Наземное отопление Системы водяных насосов - Аудиосистема - Парковка: площадь перед зданием с электрическим покрытием

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал Place de parking a louer en centre ville agrippas
Иерусалим, Израиль
от
$172
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Прекрасный 2. номера + балкон; полностью сделанный известным дизайнером-архитектором в престижном проекте Йосси Авраами в NOGA, лицом к пляжу, в окружении модных кафе, ресторанов, винных баров, мастерских художников и театра. Доступ в рабочее пространство, тренажерный зал и зал для пилатеса,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Продается - 4-комнатная квартира на первом этаже в Ашдоде Расположенная в тихой и ухоженной резиденции, недалеко от парков, школ, синагог и магазинов, эта 4-комнатная квартира была полностью отремонтирована со вкусом и качественными материалами. Он предлагает жилую площадь 138 м2, дополнен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации