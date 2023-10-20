Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Этот пентхаус представляет собой высшую роскошь в Тель-Авиве, предлагая гармоничное сочетание изысканного дизайна и привилегированного местоположения. Расположенная на тихой улице недалеко от Кикар ХаМедина, эта резиденция предлагает легкий доступ к оживленным кафе, детским садам и первоклассным школам, зеленым паркам, элегантным магазинам и знаковому парку HaYarkon. Его близость к общественному транспорту и автомагистралям Аялон обеспечивает бесперебойную связь.
Расширяя около 166 м2 жилой площади с дополнительными 57 м2 балконов, пентхаус имеет просторную планировку. Терраса на крыше, площадью около 72 м2, представляет собой частный оазис, состоящий из бассейна, открытой кухни, полностью оборудованной барбекю, холодильником и ледяной машиной.
Внутри пентхаус предлагает элегантную гостиную, теплое семейное пространство и 3,5 комнаты (включая роскошный мастер-люкс и крытое бронированное помещение (Мамед)). Прачечная была умело превращена в офис. Три полных ванных комнаты добавляют комфорта этому исключительному свойству.
Основные характеристики:
Прямой доступ по лифту с кодированной системой ввода
- Роскошная кухня, оснащенная всемирно известной фирменной техникой
- открытки, интегрированные во все комнаты
- Убирающийся проектор в гостиной
- ТВ-механизм, прикрепленный к потолку в родительском номере
- Натуральные мраморные полы
- Использование природных материалов в дизайне недвижимости
- Отдельные туалеты на полу террасы крыши
Винный погреб с контролем температуры до 750 бутылок
- Центральная всасывающая система
Интеллектуальная система домашней автоматизации
- Наземное отопление
Системы водяных насосов
- Аудиосистема
- Парковка: площадь перед зданием с электрическим покрытием
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
