Жилой квартал A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Продается - 4 современных номера, улица Монтефиоре, Тель-Авив
Расположенная в самом сердце трансформационного района Монтефиоре, эта квартира имеет стратегическое расположение, недалеко от Азриели, метро и всех удобств. Динамичный, современный и развивающийся сектор, обеспечивающий быстрый доступ к центру города.
Характеристики собственности
4 штуки
Жилая площадь 77 м2
Солнечная терраса 14 м2
2-й этаж в здании с лифтом
Большое личное пространство для хранения 6 м2
Оптимизированный план:
Яркая гостиная с открытой кухней с видом на террасу
Две спальни, включая большой мастер-люкс с прямым доступом к террасе
Две ванные комнаты с душем
Очень яркий и тихий
Квартира продается полностью меблированной и декорированной.
В настоящее время арендованное, идеальное будущее место жительства или инвестиции в аренду.
Преимущества соседства
Соседство в условиях обновления городов
Исследовательская и динамичная жилая среда
Рядом высокотехнологичные офисы, магазины, кафе, транспортные топоры и будущее метро
Редкая недвижимость в районе с большим потенциалом, сочетающая комфортное размещение, центральное расположение и доходность.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
