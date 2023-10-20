Жилой квартал A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Продается - 4 современных номера, улица Монтефиоре, Тель-Авив Расположенная в самом сердце трансформационного района Монтефиоре, эта квартира имеет стратегическое расположение, недалеко от Азриели, метро и всех удобств. Динамичный, современный и развивающийся сектор, обеспечивающий быстрый доступ к центру города. Характеристики собственности 4 штуки Жилая площадь 77 м2 Солнечная терраса 14 м2 2-й этаж в здании с лифтом Большое личное пространство для хранения 6 м2 Оптимизированный план: Яркая гостиная с открытой кухней с видом на террасу Две спальни, включая большой мастер-люкс с прямым доступом к террасе Две ванные комнаты с душем Очень яркий и тихий Квартира продается полностью меблированной и декорированной. В настоящее время арендованное, идеальное будущее место жительства или инвестиции в аренду. Преимущества соседства Соседство в условиях обновления городов Исследовательская и динамичная жилая среда Рядом высокотехнологичные офисы, магазины, кафе, транспортные топоры и будущее метро Редкая недвижимость в районе с большим потенциалом, сочетающая комфортное размещение, центральное расположение и доходность.