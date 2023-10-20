  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Жилой квартал A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
;
7
ID: 33637
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается - 4 современных номера, улица Монтефиоре, Тель-Авив Расположенная в самом сердце трансформационного района Монтефиоре, эта квартира имеет стратегическое расположение, недалеко от Азриели, метро и всех удобств. Динамичный, современный и развивающийся сектор, обеспечивающий быстрый доступ к центру города. Характеристики собственности 4 штуки Жилая площадь 77 м2 Солнечная терраса 14 м2 2-й этаж в здании с лифтом Большое личное пространство для хранения 6 м2 Оптимизированный план: Яркая гостиная с открытой кухней с видом на террасу Две спальни, включая большой мастер-люкс с прямым доступом к террасе Две ванные комнаты с душем Очень яркий и тихий Квартира продается полностью меблированной и декорированной. В настоящее время арендованное, идеальное будущее место жительства или инвестиции в аренду. Преимущества соседства Соседство в условиях обновления городов Исследовательская и динамичная жилая среда Рядом высокотехнологичные офисы, магазины, кафе, транспортные топоры и будущее метро Редкая недвижимость в районе с большим потенциалом, сочетающая комфортное размещение, центральное расположение и доходность.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
