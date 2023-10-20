  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces

Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
;
7
ID: 33486
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Продается: Дуплекс с частной крышей - Бен Иегуда / Арлозоров ✨ В отремонтированном здании с лифтом ???? 5-й этаж Уникальный дуплекс, 3 комнаты, включая безопасную спальню (Мамед) Приблизительно 100 м2 жилой площади + частная крыша около 40 м2???? ???? Первый уровень: Просторная гостиная Кухня Большая безопасная комната (Мамед) Туалеты и ванная ??? Второй уровень: Роскошный родительский люкс одеваться Доступ к великолепной крыше с красивым отверстием и большим количеством света ☀️????? Цена: 6 980 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
