  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
4
ID: 33384
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой площади + 11 м2 солнечной террасы) на 2 этаже. Фасад с широкими отверстиями. Ориентация: Юг и Восток. Оптимальное расположение. (Архитектор: Гиди Бар Ориан). Подземная парковка. Аренда, полученная при строительстве (по оценке эксперта). Запланированная доставка: Лето 2028.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
