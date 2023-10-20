  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
;
Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
1
Оставить заявку
ID: 33566
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! 17 улица Блох, недалеко от муниципального парка и всех развлекательных заведений В новом и элегантном проекте промоутера "Шалом и Натан" После получения разрешения на строительство будут: 3-комнатная квартира с оптимальным планом Жилая площадь 69 м2 + 12 м2 солнечной террасы 5-й этаж - тишина и уединение Подземная парковка включена Текущее состояние: Квартира площадью 60 м2 на 1-м этаже Проект находится на стадии утверждения комитетом и ожидает разрешения на строительство. Во время работы текущая квартира будет сдана в аренду.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Иерусалим, Израиль
от
$1,301
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$4,15 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$105,023
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Показать все Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Gunshot! на продажу rue Rogozin апартаменты для ремонта вид на море! Стоимость этого продукта после ремонта может превысить 3 миллиона рублей. Мамад, кондиционер, парковка, очень центральная. Здание с 2 лифтами, включая один из шабата
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации