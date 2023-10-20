Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новый для эксклюзивной продажи!
17 улица Блох, недалеко от муниципального парка и всех развлекательных заведений
В новом и элегантном проекте промоутера "Шалом и Натан"
После получения разрешения на строительство будут:
3-комнатная квартира с оптимальным планом
Жилая площадь 69 м2 + 12 м2 солнечной террасы
5-й этаж - тишина и уединение
Подземная парковка включена
Текущее состояние:
Квартира площадью 60 м2 на 1-м этаже
Проект находится на стадии утверждения комитетом и ожидает разрешения на строительство.
Во время работы текущая квартира будет сдана в аренду.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно