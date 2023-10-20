  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
;
10
ID: 33395
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эксклюзивная продажа В центре города, 57 rue Melchett Рядом с бульваром Бен-Цион и в нескольких шагах от бульвара Ротшильд В новом бутик-здании Великолепный дуплексный пентхаус, со вкусом устроенный 4 номера, 5-й этаж, вид на запад 112 м2 + около 32 м2 солнечных террас Нижний уровень: 3 спальни, включая мастер-люкс с небольшой солнечной террасой и отдельными туалетами. Наверху: Большая яркая гостиная, включая кухню и гостиную, с доступом к солнечной террасе. Погреб площадью 12 м2, лифт и парковочное место в подвале. В здании также есть велосипедная и коляска.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

