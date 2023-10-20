  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Герцлия, Израиль
от
$1,25 млн
;
6
ID: 33448
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Хорошая квартира с 5 комнатами. Расположена в центре города герцилия. Рядом со всеми товарами. В квартире 2 ванные комнаты с прачечной. ( 3 туалета) 1 большая гостиная и современная кухня. Мамад, парковка.

Герцлия, Израиль
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Израиль
от
$11,76 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтирова…
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации