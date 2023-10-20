  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Жилой квартал Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
;
10
ID: 33576
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Тель-Авив

О комплексе

Новый для эксклюзивной продажи! 9 Сдерот Стрит Бен Зион Оживленный центральный проспект, недалеко от культурных и развлекательных центров и трамвая. Красивая 3-комнатная квартира, полная очарования и яркости. Площадь около 82 м2 Выставка с 3 сторон Высокие потолки 3-й этаж (без лифта) Задняя сторона и тишина Стандартная парковка (Проект находится в стадии разработки.)

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
