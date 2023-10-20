Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Бат Ям - улица IDF
Квартира, пересекающая Запад / Восток
4 комнаты 106 м2 с очаровательной террасой около 13 м2 (1 мастер с ванной комнатой + 2 спальни, из которых 1 мамад)
Парковочное пространство включено
4 этаж с лифтом
Новое здание в хорошем состоянии и в хорошем состоянии.
Основные моменты:
Большая светлая гостиная (в настоящее время есть небольшая кухня / гостиная с легко съемными перегородками, чтобы получить большую гостиную)
2 ванные комнаты + прачечная
Просторный и солнечный родительский люкс
2 спальни + 1 мамад
Частная складская зона на посадке
Парковка на первом этаже
Бассейн для велосипедов в подвале
Легкой реконструкции будет достаточно, чтобы превратить эту недвижимость в реальную возможность и сделать ее желаемой средой обитания.
Строительные активы:
Недавнее строительство
Тихая и семейная среда
Непосредственная близость к трамваю, автобусу, магазинам, школам и пляжу
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно