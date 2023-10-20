  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
;
2
ID: 33429
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается в эксклюзивной улице Антигон, недалеко от парка Хаяркон и Кикар Милано Превосходный 3 номера 62 м2 + балкон 10 м2 Расположен на 4-м этаже здания, которое в настоящее время отремонтировано. 6 месяцев. 2 спальни и ванная. Вид на упаковку и очень яркий.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Ашдод, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Герцлия, Израиль
от
$1,25 млн
Хорошая квартира с 5 комнатами. Расположена в центре города герцилия. Рядом со всеми товарами. В квартире 2 ванные комнаты с прачечной. ( 3 туалета) 1 большая гостиная и современная кухня. Мамад, парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплексный пентхаус расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характерист…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
5 Евра Хадаша Улица Тихая улица возле Кикар Хамедина и главные дороги. В новом проекте, строящемся фондом недвижимости! Хорошая тихая и светлая квартира 5 комнат (включая подвал) 5-й этаж (очень высокий) 121 м2 плюс балкон 12 м2 с открытым и беспрепятственным видом! Отремонтированная кухня! …
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации