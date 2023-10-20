  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Top affaire

Жилой квартал Top affaire

Тель-Авив, Израиль
от
$658,350
;
Жилой квартал Top affaire
1
ID: 33466
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Отличное дело! 4-комнатная квартира от продажи судебным администратором. Требует полной реконструкции. Большой потенциал. Реальная возможность не упустить!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
