  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33617
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продажа - Тель-Авив В красивом здании откройте для себя эту красивую 3-комнатную квартиру: • жилая площадь 74 м2 + терраса 13 м2 • 2 комфортабельных номера • 2 современные ванные комнаты • Подъемная и большая кладовая • Парковочное пространство включено Снижение цены: 7 900 000 Владельцы очень мотивированы на продажу - возможность быстро воспользоваться!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Ашдод, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Показать все Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Ашдод, Израиль
от
$1,18 млн
Продается - Исключительная 4-комнатная квартира в Ашдоде, Резиденция Димри Расположенная на 12-м этаже самой востребованной резиденции Ашдода, эта 4-комнатная квартира соблазнит вас своими объемами, расположением и захватывающим видом на море. С впечатляющей площадью 148 м2, с террасой 15 …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,724
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$7,838
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации