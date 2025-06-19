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Квартиры с видом на море в Израиле

Тель-Авив
118
Иерусалим
62
Нетания
11
Бат-Ям
7
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22 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Красивый пентхаус прямо у моря в Норд-Тель-Авиве в Гуш-ха-Гадоле - с невероятным видом на мо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Luxury apartment for sale with an amazing, unobstructed sea view, in one of the most sought …
$4,11 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Own a piece of Tel-Aviv’s history. Ultra-luxurious boutique project for sale in Tel-Aviv…
$11,55 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 404 м²
Luxury apartment build to the highest possible standards with the best finishes, on a high f…
$9,81 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Exclusive listing for sale High above, spanning half a floor of the penthouse floors in …
$11,14 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Великолепный дуплекс пентхаус в самом сердце района Аджами в Яффо - истинное определение под…
Цена по запросу
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81 млн
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Квартира 5 спален в Хадера, Израиль
Квартира 5 спален
Хадера, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Apartments for sale on the sea in the city of Hadera in a luxury development with pool, gym,…
$994,608
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Magnificent, luxury and full- sea-view penthouse for sale with 3 balconies and private rooft…
$16,88 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни
Нетания, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Gorgeous, luxury apartments for sale in a brand-new building of 15 floors, right on the sea,…
$1,75 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Израиле

пентхаусы
однокомнатные
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Параметры недвижимости в Израиле

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