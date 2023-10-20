  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Investissement hertzylia

Жилой квартал Investissement hertzylia

Герцлия, Израиль
от
$874,665
;
6
Оставить заявку
ID: 33409
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира из 4 комнат рядом с Университетом Рейхмана. Миклат в здании. Сидит на очень приятной улице. Идеально подходит для первой покупки или инвестиций. Очень много за аренду.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Рамат-ха-Шарон, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Вы просматриваете
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Мини-пентхаус 4,5 номеров с террасой 27м2. подвал и 2 парковочных места. спортзал без здания, в 2 шагах от озера
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Превосходный сад площадью 74 м2 с частным садом площадью 60 м2 (кадастр) по улице Йона Анави! Представьте себе... независимый вход, высокие потолки для исключительного жилого пространства и сад, где можно отдохнуть в полной уединении. Всего в 200 метрах от площади и удобств! - 3 ярких кусо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Единственная резиденция с 2 комнатами с балконом у моря!!! Расположение мечты: перед пляжем «Майами», где расположены все рестораны и кафе в моде. Рядом с супермаркетом "Победа", кейтером "Ла Мамуния", большой "Парк пиратов", средствами транспорта... Уникальный в Ашдоде, 2 номера 52 м2 с бал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации