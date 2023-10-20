  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Бат-Ям, Израиль
от
$752,400
;
9
Оставить заявку
ID: 33638
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира для ремонта 4 номеров 105м2+ балкон 15м2 с открытым видом Возможность превращения в 5 штук 5 этаж из 8 с лифтом 300 метров от моря, 400 метров от трамвая, связывающего Бат-Ям с Тель-Авивом за 12 минут Отличные инвестиции в аренду (оценочная стоимость аренды 5000 NIS / месяц)

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Бат-Ям, Израиль
от
$1,56 млн
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Бат-Ям, Израиль
от
$752,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Квартира 4 номера на продажу в Ашдоде высокая стоянка, резиденция "Декель" у моря
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Показать все Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ашкелон, Израиль
от
$890,340
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации