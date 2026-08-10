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Квартиры в Израиле

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1 961 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/9
Просторная 4-комнатная квартира в Хадере Предлагается светлая и просторная квартира по адре…
$700,000
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Квартира 4 комнаты в Рош-ха-Аин, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Рош-ха-Аин, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏡 Продажа в Рош-ха-Аине | Район Псагот Афек Предлагается к продаже модернизированная 4-комн…
$750,000
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
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Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
Дерех а-Хагана, Неве Барбур, Кфар Шалем Маарав, Тель-Авив ·    Тип: Квартира ·    Комнат: …
$800,000
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира на 1-м этаже, площадью  91 м². Дом состоит всего из двух этажей, в нём…
$830,000
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Проект «Хадекель», Великолепный 4,5 ПК полностью меблированный, высокий этаж, просторная гос…
$1,05 млн
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Пентхаус 5 комнат в Израиль
Пентхаус 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Пентхаус исключительности с видом на море - в двух шагах от пляжа Относитесь к высшей роскош…
$1,40 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Продается квартира - Rue Rabbi Hisda 58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерн…
$1,20 млн
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
БЖ Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за цент…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание посл…
$666,000
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлен…
$682,650
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Редкая квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Кикар Хамедина. Новый магазин. 4 этаж с ли…
$3,43 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
$832,500
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь …
$1,63 млн
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Квартира 5 комнат в Израиль
Квартира 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Красивый сад с бассейном, солнечный и яркий
$1,67 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
В спокойной и жилой среде откройте для себя этот великолепный садовый первый этаж, полностью…
$3,56 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Ссылка: AS 1015 Исполнитель: Youd Guimel 8-этажное здание 5 вещей, включая мамочку Площадь п…
$792,540
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую большие пространства, уединение и мак…
$2,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 116 м²
В новом проекте Migdale Hadekel новая квартира с подвалом и парковкой, обратимым центральным…
$799,200
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Квартира 6 комнат в Израиль
Квартира 6 комнат
Израиль
Число комнат 6
Площадь 565 м²
Исключительная вилла с бассейном и частным лифтом 565 м2 элегантности и комфорта, предлагающ…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Традиционный/религиозный район, очень просторная 4-комнатная квартира с охранной комнатой, б…
$566,100
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН Красивая квартира в новом здании, идеально расположенно…
$1,83 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Цена упала! В 25 лет, улица Бней Моше, недалеко от Иегуды Маккаби, превосходная квартира для…
$1,03 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Хорошая сделка! Красивые 5 номеров в самом центре города, полностью отремонтированный, вид н…
$626,040
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
4.5 Комнаты мечты - Первая линия к морю! .. Первая линия для волн и морского воздуха, котор…
$1,76 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 103 м²
Расположенная на 4-м этаже недавно построенного и отлично обслуживаемого здания, эта 4-комна…
$1,47 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
В здании на передней линии моря, великолепный новый пентхаус с террасой 100 м2, в высококаче…
$1,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Для продажи - Старый север - 82 м2 - 3 штуки 3-й этаж с лифтом - Балкон: 8 м2 - тройная экс…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Яркая квартира с 2 террасами и парковкой - Иерусалим Расположенная на одной из самых приятны…
$1,16 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Квартира на продажу в Иерусалиме, на улице разыскиваемой в районе Хар-Хома. Место привилегир…
$929,070
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в самом сердц…
$1,67 млн
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