  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Тель-Авив, Израиль
от
$4,55 млн
;
15
Оставить заявку
ID: 33589
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Просторный и яркий дуплекс, тщательно разработанный для семейной жизни, предлагающий комфорт и атмосферу частного дома. Резиденция имеет тщательный архитектурный дизайн Даны Оберзон, одного из самых востребованных архитекторов и дизайнеров интерьера Израиля в области жилой роскоши. Расположенный на 3-м и 4-м этажах интимного бутик-здания, на популярной улице в престижном районе Хамиштала к северу от Тель-Авива, известный своим качественным жилым сообществом и отличными коммунальными услугами, включая детские сады, школы, спортивный клуб, зеленые парки, торговые центры, кафе и многое другое. Уровень приема – около 97,7 м2 + около 62,5 м2 террасы, в том числе: • Просторная жилая зона с прямым доступом к большой террасе • Щедрая столовая • Дизайн кухни с центральным островом Безопасная внутренняя комната (Мамад), в настоящее время используется в качестве кладовой Частный уровень – около 89,7 м2 + около 18,9 м2 террасы, в том числе: • Большой мастер-люкс с гардеробной, ванной комнатой и офисом • Семейный зал, который можно использовать в качестве дополнительной комнаты • Комната, посвященная искусству или студии • Отдельная прачечная • Частная терраса Недвижимость также включает в себя погреб и два парковочных места. Жители имеют доступ к впечатляющему оздоровительному комплексу на месте, включая олимпийский бассейн, сауну и полностью оборудованный тренажерный зал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Хадера, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Тель-Авив, Израиль
от
$4,55 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Показать все Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$4,15 млн
В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива. Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой досту…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации