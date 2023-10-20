Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Благодаря проектам TAMA 38, этот район является ценным местом для жизни и инвестиций.
3 комнаты, интерьер 72 м2 и террасы 23 м2, идеально подходят для наслаждения открытыми пространствами.
Ремонт здания после TAMA 38 с лифтом.
Светящийся благодаря своей восточной, северной и южной ориентации, он предлагает приятную атмосферу и естественную вентиляцию.
Редкая недвижимость в этом районе, подходящая как для основной резиденции, так и для инвестиций с сильным потенциалом наследия.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно