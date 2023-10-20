  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
;
10
ID: 33634
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Благодаря проектам TAMA 38, этот район является ценным местом для жизни и инвестиций. 3 комнаты, интерьер 72 м2 и террасы 23 м2, идеально подходят для наслаждения открытыми пространствами. Ремонт здания после TAMA 38 с лифтом. Светящийся благодаря своей восточной, северной и южной ориентации, он предлагает приятную атмосферу и естественную вентиляцию. Редкая недвижимость в этом районе, подходящая как для основной резиденции, так и для инвестиций с сильным потенциалом наследия.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

