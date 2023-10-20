  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33628
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива. Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой доступ к самым динамичным районам города: художественным галереям, модным ресторанам и живописным кафе. Здание Новое здание высокого класса предлагает своим жителям современную и безопасную среду обитания с редкими удобствами в центре Тель-Авива. • 24-часовая охрана • Открытый бассейн • Полностью оборудованный спортзал • Три лифта • Совместные части, поддерживаемые с осторожностью Квартира • 2 комнаты – жилая площадь 50 м2 • балкон площадью 10 м2 с открытым видом • Камера безопасности (Мамед) • 5-й этаж • Частная парковка и прилегающий подвал Дополнительная информация • Ежемесячные расходы: 1150 • Текущая арендная плата: 7500 • Цена продажи: 3 550 000 Идеальная недвижимость для основного проживания, ног до земли или инвестиций в аренду в востребованной области между морем и центром города.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Ашдод, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,01 млн
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Иерусалим, Израиль
от
$3,135
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,957
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Мини-пентхаус 4,5 номеров с террасой 27м2. подвал и 2 парковочных места. спортзал без здания, в 2 шагах от озера
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Хадера, Израиль
от
$611,325
БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивное очарование 4-комнатная квартира, в здании из мраморного камня, полностью отремонтирована! Характеристики: - 4 последних номера, светло около 90м2, - Отремонтированная кухня, - Хорошее жилое пространство, - 2 небольшие солнечные …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации