Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива.
Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой доступ к самым динамичным районам города: художественным галереям, модным ресторанам и живописным кафе.
Здание
Новое здание высокого класса предлагает своим жителям современную и безопасную среду обитания с редкими удобствами в центре Тель-Авива.
• 24-часовая охрана
• Открытый бассейн
• Полностью оборудованный спортзал
• Три лифта
• Совместные части, поддерживаемые с осторожностью
Квартира
• 2 комнаты – жилая площадь 50 м2
• балкон площадью 10 м2 с открытым видом
• Камера безопасности (Мамед)
• 5-й этаж
• Частная парковка и прилегающий подвал
Дополнительная информация
• Ежемесячные расходы: 1150
• Текущая арендная плата: 7500
• Цена продажи: 3 550 000
Идеальная недвижимость для основного проживания, ног до земли или инвестиций в аренду в востребованной области между морем и центром города.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
