  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
;
10
Оставить заявку
ID: 33574
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эксклюзивная продажа Расположен на 36 rue Bilu (уголок Лунца), в востребованном центре города В красивом сохранившемся здании (около 4 лет назад) Студия с мезонином Уникально! Очень высокие потолки Площадь: 46 м2 плюс мезонин 17 м2. Первый этаж: Кухня, ванная и ванная. Меццанин включает в себя гардероб и пространство для стиральной машины, сушилки и электрического радиатора. Квартира отремонтирована, светлая и удобная! Электрические окна

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$460,845
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$454,575
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Показать все Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания. Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мама…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Показать все Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Иерусалим, Израиль
от
$2,571
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации