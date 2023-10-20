Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эксклюзивная продажа
Расположен на 36 rue Bilu (уголок Лунца), в востребованном центре города
В красивом сохранившемся здании (около 4 лет назад)
Студия с мезонином
Уникально!
Очень высокие потолки
Площадь: 46 м2 плюс мезонин 17 м2.
Первый этаж:
Кухня, ванная и ванная.
Меццанин включает в себя гардероб и пространство для стиральной машины, сушилки и электрического радиатора.
Квартира отремонтирована, светлая и удобная!
Электрические окна
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
