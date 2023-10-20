Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Продается исключительно В новом Северном квартале В престижной башне Нехардея На 11-м этаже, открытый и зеленый вид лицом к улице 4,5-комнатная квартира с большой общей площадью 127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы Квартира имеет тройной кондиционер. Очень яркий и тихий Он включает в себя главную душевую комнату и двойную душевую комнату. Подземная парковка доступна в Табу. В квартире есть роскошный входной зал, служба безопасности 24/7, бассейн и клуб для жителей. В настоящее время арендованный