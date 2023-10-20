  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
;
15
ID: 33597
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

О комплексе

Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании всего 9 квартир, каждая из которых занимает целый этаж, что гарантирует максимальную конфиденциальность без соседей. Проект расположен в тихом и зеленом районе на одной из самых красивых и пасторальных улиц Рамат-Гана, недалеко от сада Шауль (Le Parc des Singes). Расположенный на вершине холма, он предлагает захватывающий вид на городскую линию горизонта Гуш Дан, предлагая каждой квартире захватывающую панораму. При этом он идеально расположен вблизи центральных районов Рамат-Гана (улицы Белик, Жаботинский и Арлозоров находятся в шаговой доступности). Тель-Авивский центр и автомагистрали Аялон находятся в нескольких минутах езды. Основные характеристики: Интерьер: 180 м2 Наружные пространства: 112 м2 – главная терраса площадью около 50 м2, балконная кухня площадью около 33 м2, боковой балкон площадью около 8 м2, терраса главной спальни площадью около 21 м2. Красивые городские виды Четыре основных направления Лифт с прямым доступом к квартире Частный зал для лифта Роскошная кухня от Hacker Germany, оснащенная высококлассными устройствами от международных брендов Номера: 4 - в том числе просторный мастер-люкс с частной террасой (вариант для гардеробной) и безопасной комнатой (Мамед) Полные ванные комнаты: 2 2 Гостевые туалеты: 1 1 Высококлассные спецификации, включая: Входные двери из кольцевой стали, итальянские внутренние двери от пола до потолка, покрытие из натурального камня (50X100), подвесные туалеты, независимые ванны, система домашней автоматизации, дизайнерские светильники, передовая система кондиционирования воздуха VRF Daikin, термодинамический водонагреватель и многое другое. Парковка: 2 Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и организовать посещение этого пентхауса.

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Калькулятор ипотеки

Другие комплексы
Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Нагария, Израиль
от
$808,830
В новом районе Ахзива красивая квартира 5 комнат площадью около 120 м2 с террасой 20 м2 и прекрасным видом на море. Расположенный на 6 этаже на 8, он включает в себя подвал, парковку, 2 лифта
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) …
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации