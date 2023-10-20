  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 33580
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
5 Евра Хадаша Улица Тихая улица возле Кикар Хамедина и главные дороги. В новом проекте, строящемся фондом недвижимости! Хорошая тихая и светлая квартира 5 комнат (включая подвал) 5-й этаж (очень высокий) 121 м2 плюс балкон 12 м2 с открытым и беспрепятственным видом! Отремонтированная кухня! Исключительные промоутеры Квартира имеет очень просторную, стандартную подземную парковку! И кладовая около 6 м2. Планируемая оккупация: март 2026

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Иерусалим, Израиль
от
$2,508
Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Хадера, Израиль
от
$717,915
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
АПАРТАМЕНТ 4 ЧАСТИ С СИЗО ВИДЕО - ДВОЕ НЕ С ГОРДОНСКОГО ПЛАГА Площадь: 94 м2 построена + 10 м2 терраса Пол: 1 из 7 Части: 4 3 спальни 2 ванные комнаты Парковка: 2 Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, стилем и привилегированным расположением в этой превосходной 4-комнатной кв…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
новая квартира 4 комнаты 100 м2 14м2 терраса Новое здание центральное и развивающееся местоположение
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверхности: 46 м2 Пол: 5/5 с лифтом Цена: 3 600 000 Откройте для себя эту 2-комнатную квартиру, расположенную в оживленном сердце Тель-Авива, на углу Нахалата Биньямина и Грузенберга. Устанавливаемая в зас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации