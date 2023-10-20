  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33618
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Идеальное место рядом с улицей Шенкин рядом с Shouk Hacarmel квартира 3 комнаты 93 м2 + балкон 8,5 м2 4-й этаж позади (очень тихо) парковочное место в роботизированной системе Будь осторожен! По сравнению с планом квартиры небольшая комната, прилегающая к кухне, была удалена C IS A 3 PIECES.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$363,660
Жилой квартал A louer centre ville 2 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$1,850
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Нетания, Израиль
от
$642,675
Вы просматриваете
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Показать все Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, иде…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации