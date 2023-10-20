Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Квартира на продажу - Тель-Авив
(Маленькая улица между Сдерот Чен и Дизенгофф)
Цена: 7 590 000 шекелей
Эта роскошная квартира, расположенная в новом и современном бутик-здании с 5 жителями, предлагает идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и современного дизайна в самом сердце развивающегося района Тель-Авива.
Подробности о собственности
Внутренняя площадь: 116 м2
Наружные пространства: два балкона общей площадью 14 м2
Общее количество штук: 4
Пол: 3-й с лифтом
Камеры: 3
Ванные комнаты: 2
Защищенная комната (Мамед)
Частная парковка
Частный складской отсек / пространство
Многочисленные выставки, предлагающие отличную естественную яркость
Премиальная недвижимость
Лицензия No 31928721
Агентские сборы: 2% + НДС
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно