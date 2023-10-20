  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
;
6
ID: 33610
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Квартира на продажу - Тель-Авив (Маленькая улица между Сдерот Чен и Дизенгофф) Цена: 7 590 000 шекелей Эта роскошная квартира, расположенная в новом и современном бутик-здании с 5 жителями, предлагает идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и современного дизайна в самом сердце развивающегося района Тель-Авива. Подробности о собственности Внутренняя площадь: 116 м2 Наружные пространства: два балкона общей площадью 14 м2 Общее количество штук: 4 Пол: 3-й с лифтом Камеры: 3 Ванные комнаты: 2 Защищенная комната (Мамед) Частная парковка Частный складской отсек / пространство Многочисленные выставки, предлагающие отличную естественную яркость Премиальная недвижимость Лицензия No 31928721 Агентские сборы: 2% + НДС

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
