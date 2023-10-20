  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33481
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники Высокая доходность при аренде AirbnB из-за высокого спроса и заполняемости в этой области Идентичная квартира также продается на 1 этаже.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 2 pieces spacieux standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,897
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Хадера, Израиль
от
$2,41 млн
Жилой квартал Penthouse a vendre a netania
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Показать все Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Хадера, Израиль
от
$648,945
БЖ RE/MAX Hadera представляет исключительно редкий продукт: Большой дуплекс из 6 комнат площадью около 140 м2, - большая террасная пергола площадью 30 м2, - современная кухня, открытая для гостиной, - гостиная с окружающим освещением, Просторный и удобный родительский номер и 4 дополнительн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Иерусалим, Израиль
от
$962,445
В Кирьят Моче вход в город, недалеко от трамвайного вокзала, большой яркий 3P с тройной экспозицией и двумя балконами. рыночная цена, Свободно!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива. Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой досту…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации