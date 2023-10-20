  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
;
2
Оставить заявку
ID: 33818
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Хадера, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$573,705
Жилой квартал A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ашкелон, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,02 млн
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Оч…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Для продажи: квартира Superb 5 Bedroom Duplex в Ашдоде Марина Top Standing - 2 минуты от пляжа Мы предлагаем эту великолепную 5-комнатную двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из самых популярных районов Ашдода, недалеко от пляжа и Марины. Идеально расположенная, эта квартира предла…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Показать все Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 9 Профессор Шор Стрит В новой программе недвижимости подписался Адам Шустер Просторная 4-комнатная квартира Жилая площадь 98 м2 + солнечная терраса 12 м2! 4-й этаж (здание с 2 лифтами) Квартира очень светлая благодаря большим окнам. Отремонтированная кухня. К…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации