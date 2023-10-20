Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Тель-Авив, Израиль

Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Оч…