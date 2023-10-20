  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Dans un immeuble neuf etage haut avec vue

Жилой квартал Dans un immeuble neuf etage haut avec vue

Бат-Ям, Израиль
от
$906,015
;
7
Оставить заявку
ID: 33857
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$918,555
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$12,540
Жилой квартал Spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Раанана, Израиль
от
$2,727
Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Бат-Ям, Израиль
от
$906,015
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Hauts plafonds
Жилой квартал Hauts plafonds
Жилой квартал Hauts plafonds
Жилой квартал Hauts plafonds
Жилой квартал Hauts plafonds
Показать все Жилой квартал Hauts plafonds
Жилой квартал Hauts plafonds
Ашкелон, Израиль
от
$1,25 млн
Вилла с подвалом как Т2 Красивый сад чердак 50м2 барнея В двух минутах от выхода из города
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres belle vue mer
Жилой квартал Tres belle vue mer
Жилой квартал Tres belle vue mer
Жилой квартал Tres belle vue mer
Жилой квартал Tres belle vue mer
Показать все Жилой квартал Tres belle vue mer
Жилой квартал Tres belle vue mer
Ашкелон, Израиль
от
$321,338
2-комнатная квартира с прекрасным видом на море, в 50 метрах от края палджа, мамада, парковки и подвала
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
В самом сердце искомого района Мекор Барух в Иерусалиме, эта просторная квартира площадью 110 м2 предлагает комфортную и спокойную среду обитания, идеально подходящую для семьи. Расположенный на 3-м этаже с лифтом, он обладает красивой яркостью и тихой атмосферой. Квартира состоит из 5 хоро…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации