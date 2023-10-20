  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$783,750
;
7
ID: 33816
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Бат-Ям, Израиль
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Appartement a vendre renove a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Показать все Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,195
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Нетания, Израиль
от
$642,675
Дизенгофф Улица в самом сердце Нетании, премиум-место рядом с Кикар Хаатсмаут. Район востребован своими магазинами, кафе, городской достопримечательностью и быстрым доступом к пляжу. Квартира 3 комнаты, около 88 м2, на 1-м этаже 5. Полностью отремонтирована, с комфортными объемами и светло…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Агентство
Immobilier.co.il
