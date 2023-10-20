Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтированном здании с миклатом 3-комнатная квартира развивает щедрую поверхность 95 м2. Расположенный на 6-м этаже с лифтом, он имеет три ориентации на север, запад и юг, обеспечивая прекрасную яркость. Крытая терраса предлагает частичный вид на море. Редкая недвижимость, идеально подходящая для основного проживания, инвестиций в землю или наследие.