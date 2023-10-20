  1. Realting.com
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Тель-Авив, Израиль
$1,60 млн
ID: 33613
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтированном здании с миклатом 3-комнатная квартира развивает щедрую поверхность 95 м2. Расположенный на 6-м этаже с лифтом, он имеет три ориентации на север, запад и юг, обеспечивая прекрасную яркость. Крытая терраса предлагает частичный вид на море. Редкая недвижимость, идеально подходящая для основного проживания, инвестиций в землю или наследие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
