Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer

Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море.
4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2.
3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты.
Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами.
Этот великолепный пентхаус предлагает 360-градусный вид на город.
Квартира полностью меблирована и предназначена для вашего комфорта.
Мамад, лифт, 2 парковочных места и подвал.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно