  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer

Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 33565
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море. 4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2. 3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты. Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами. Этот великолепный пентхаус предлагает 360-градусный вид на город. Квартира полностью меблирована и предназначена для вашего комфорта. Мамад, лифт, 2 парковочных места и подвал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Жилой квартал Rdj 4 p
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$623,865
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Показать все Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$2,51 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде На участке площадью 315 м2, вилла площадью 265 м2, оставленная на гостиной и кухне на первом этаже, спальни и ванные комнаты на полу, а также меблированный подвал с видом на внутренний двор. Очень красивые экстерьеры дополняют это свойство бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Иерусалим, Израиль
от
$2,571
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,02 млн
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Оч…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации