  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$573,705
;
9
ID: 33710
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

БАТ ЯМ - В идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа и популярной набережной города! Находится на тихой улице - улица Жаботинского Красивое здание хорошо поддерживается с дигикодом и укрытием Квартира 2,5 номера площадью около 65 м2 1 этаж на 7 этаже с лифтом Квартира отремонтированная и приятная, очень светлая и тихая! Фантастическое расположение: примерно в 50 метрах от легкого трамвая и в 100 метрах от набережной! Квартира сдается в аренду и подходит как для проживания там, так и для инвестиций!

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Bon emplacement
Раанана, Израиль
от
$968,715
Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$4,076
Жилой квартал Immeuble neuf tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$517,275
Жилой квартал Tres bien entretenu avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$573,705
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Мы рады представить наш новый эксклюзивный продукт в престижном районе Арнона в Иерусалиме. В магазине проекта «Бустан арнона» всего 6 этажей, в том числе 22 квартиры в здании. Последний пентхаус 4 комнаты 139м2 + 54,5м2 террасы сукка. Дизайн интерьера и экстерьера был тщательно разработан…
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Показать все Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Хадера, Израиль
от
$893,475
БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пентхаус из 3,5 номеров, тщательно обставленный, в нескольких минутах ходьбы от моря, на востребованной улице Мена Характеристики: - Яркая квартира 3,5 комнат площадью около 100 м2, Очень красивая гост…
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники Высокая доходность при аренде AirbnB из-за высокого спроса и заполняемости в этой о…
