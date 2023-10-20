Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

БАТ ЯМ - В идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа и популярной набережной города! Находится на тихой улице - улица Жаботинского Красивое здание хорошо поддерживается с дигикодом и укрытием Квартира 2,5 номера площадью около 65 м2 1 этаж на 7 этаже с лифтом Квартира отремонтированная и приятная, очень светлая и тихая! Фантастическое расположение: примерно в 50 метрах от легкого трамвая и в 100 метрах от набережной! Квартира сдается в аренду и подходит как для проживания там, так и для инвестиций!