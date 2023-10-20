  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
;
9
ID: 33428
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная вентиляция. Горячая вода 24/7. Пис закрепляется наверху и еще один миклат в подвале. Парковочное место на общей парковке.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
