Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная вентиляция. Горячая вода 24/7. Пис закрепляется наверху и еще один миклат в подвале. Парковочное место на общей парковке.