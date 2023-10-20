Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается в районе Бавли
20 улица Херцог
На 10-м этаже благоустроенного здания.
Беспрепятственный вид и исключительная яркость.
4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5.
Родительский люкс и множество складских помещений.
Очень просторное пребывание, идеальное для семьи.
Тройная вентиляция. Горячая вода 24/7.
Пис закрепляется наверху и еще один миклат в подвале.
Парковочное место на общей парковке.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно