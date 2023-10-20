Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Красивая новая 3-комнатная квартира расположена на 2-м этаже современного здания, наслаждаясь отличной яркостью благодаря своему угловому положению.
Детали собственности:
• Жилая площадь: 60 м2
• Террасы: 13 м2
• 2 этаж с лифтом
• Парковочное пространство включено
• Высококачественная отделка
Передовые системы домашней автоматизации
Расположен в районе Неве-Цедек, напротив Башни Белого города, недалеко от центра и моря.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно