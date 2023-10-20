  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
;
10
ID: 33633
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Идеально расположенный в самом сердце Неве Цедек, Rue Rishonim, этот редкий дуплекс с видом на море предлагает привилегированный адрес в одном из самых символичных районов Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, Ротшильда и Хатаханы. Поверхность около 89 м2 в дуплексе, она предлагает 3 светлых номера, современную и теплую атмосферу, а также идеальную экспозицию с беспрепятственным видом. Нижний уровень включает открытую гостиную с окнами, террасу 4 м2, интегрированную кухню, MAMAD и гостевой туалет. Наверху, зал в стиле лофт, частное джакузи, дополнительный туалет и терраса площадью 8 м2 с потрясающим видом на море. Недавно отремонтированная недвижимость отличается своей оптимизацией объема, спокойствием, конфиденциальностью и премиальным расположением, идеально подходит для основного проживания, ног до земли или инвестиций. Цена: 7 000 000.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
