Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Продается - Отремонтированная семейная квартира, премиум-месторасположение Тель-Авив Расположенная в одном из самых востребованных районов в северном центре Тель-Авива, недалеко от Кикар-Ха-Медина и парка Хаяркон, эта светлая квартира площадью 96 м2 предлагает идеальную конфигурацию для семейной жизни в тихой и жилой среде. Основные характеристики: 96 м2 + терраса 15 м2 3 спальни, включая мастер-люкс 2 ванные комнаты Высота потолка Тройное остекление, отличные ориентации Независимый кондиционер Высококачественные услуги: 600 000 000 NIS работает на архитектора, который уже заплатил Кухня Schuller, премиальные материалы, утопленное освещение Возможность выбора цвета и отделки перед доставкой Недавнее здание с лифтом, включая частную парковку. Доступные варианты: подвал и вторая парковка. Цена: 6 800 000 шекелей Редкая недвижимость, сочетающая в себе востребованное местоположение, высококлассный ремонт и современный комфорт.