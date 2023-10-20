  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
;
10
ID: 33635
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается - Отремонтированная семейная квартира, премиум-месторасположение Тель-Авив Расположенная в одном из самых востребованных районов в северном центре Тель-Авива, недалеко от Кикар-Ха-Медина и парка Хаяркон, эта светлая квартира площадью 96 м2 предлагает идеальную конфигурацию для семейной жизни в тихой и жилой среде. Основные характеристики: 96 м2 + терраса 15 м2 3 спальни, включая мастер-люкс 2 ванные комнаты Высота потолка Тройное остекление, отличные ориентации Независимый кондиционер Высококачественные услуги: 600 000 000 NIS работает на архитектора, который уже заплатил Кухня Schuller, премиальные материалы, утопленное освещение Возможность выбора цвета и отделки перед доставкой Недавнее здание с лифтом, включая частную парковку. Доступные варианты: подвал и вторая парковка. Цена: 6 800 000 шекелей Редкая недвижимость, сочетающая в себе востребованное местоположение, высококлассный ремонт и современный комфорт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
