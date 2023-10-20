  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

$940,500
ID: 33563
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

8 улица Мапу Продается исключительно Красивая 2-комнатная квартира полностью отремонтирована! В засекреченном здании, квартира 47 м2 на первом этаже, в 2 минутах от моря. Идеально подходит для инвестиций или основного места жительства.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$974,045
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Жилой квартал 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$2,006
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Откройте для себя эту красивую квартиру, расположенную на бульваре Тель-Хай в Ашдоде, предлагая исключительную среду обитания и редкий потенциал на рынке. ✔️ 3 светлые комнаты ✔️ Исключительная терраса 100 м2 с беспрепятственным видом на бульвар ✔️ 2 спальни, включая безопасную комнату (Мам…
Агентство
Immobilier.co.il
Ашкелон, Израиль
от
$548,625
????? Продается в Ашкелоне – Превосходная 4-комнатная квартира в Агамимском районе!???? ???? 8-й этаж??? Беспрепятственный вид???️ Просторный и яркий Отличная возможность в одном из самых востребованных районов города! ✅ 4 хорошо организованных ✅ Высокий пол с открытым и успокаивающим видом…
Агентство
Immobilier.co.il
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
В очень красивом здании Улица Шеинкин Мини-пентхаус с площадью 96 м2 с террасой 40 м2 на одном уровне, состоящий из 2 спален + большой гостиной 3-й этаж с лифтом Открытый вид
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации