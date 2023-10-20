  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking

Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking

Тель-Авив, Израиль
$2,13 млн
10
ID: 33394
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! 9 Профессор Шор Стрит В новой программе недвижимости подписался Адам Шустер Просторная 4-комнатная квартира Жилая площадь 98 м2 + солнечная терраса 12 м2! 4-й этаж (здание с 2 лифтами) Квартира очень светлая благодаря большим окнам. Отремонтированная кухня. Квартира выходит на спокойный переулок Эпштейна. Ориентация: Восток и Север. Частная парковка. Подземная парковка. Подвал 4 м2.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Вы просматриваете
