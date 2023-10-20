Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу.
Рядом с трамваем.
В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)!
4-комнатная квартира (119 м2 жилой площади + 11 м2 солнечной террасы) на 2 этаже.
Фасад с широкими отверстиями.
Ориентация: Юг и Восток.
Оптимальное расположение.
(Архитектор: Гиди Бар Ориан).
Подземная парковка.
Аренда, полученная при строительстве (по оценке эксперта).
Запланированная доставка: Лето 2028.
Тель-Авив, Израиль
