  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
;
10
ID: 33636
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Эксклюзивный дуплекс на крыше, Rue Dizengoff, Тель-Авив Исключительный адрес на одной из самых популярных улиц Тель-Авива, в самом сердце культуры, магазинов и в нескольких минутах от пляжей. Основные характеристики: Новый дуплекс – 6-й и 7-й этажи 4 штуки - тройная ориентация Уровень 6: 62 м2 + терраса 7 м2 Уровень 7: 23 м2 + личная крыша 28 м2 Мамад, прямой лифт, парковка рядом Яркие пространства, открытый вид, закаты и премиальное качество жизни на Дизенгоффе. Цена: 6 190 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации