Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Для продажи - Апартаменты 3 номера идеально подходят для инвестиций, покупки или первого приобретения ????? Тихая улица возле Бограшова и моря – Тель-Авив-Яффо Цена: 4 480 000 Расположенная в новом и очень востребованном здании, эта квартира имеет центральное расположение, предлагая исключительное спокойствие в самом сердце Тель-Авива. Основные характеристики: • 3 штуки • 2 спальни • 60 м2 • Балкон 1-й этаж на 5 этаже с лифтом Mamad (безопасная комната) • Балкон задний солнечный, тихий и интимный Яркая квартира с умным распределением, состояние как новое • Зарегистрированная парковка в Табу – механическая система парковки ????? Премиум месторасположение: В нескольких минутах ходьбы от пляжа, кафе, коммерческих зон, культурных центров и общественного транспорта. В настоящее время арендуется: 10 000 в месяц Премиальная недвижимость Агентские сборы: 2% + НДС Лицензия No 31928721