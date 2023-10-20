  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
;
10
ID: 33558
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный зеленью. 3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет. 1-й уровень: большая гостиная с кухней, Еще одна комната с ванной и туалетом. 71 м2 + балкон около 2 м2. 2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс (около 25 м2). Доступ к великолепной частной террасе на крыше площадью около 43 м2. Общая площадь поверхности: около 96 м2 жилой площади + около 45 м2 открытого пространства. Установка лифта (проект уже запущен). Планируется реконструкция общих частей. Общая парковка.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
