Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже.
Окруженный зеленью.
3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет.
1-й уровень: большая гостиная с кухней,
Еще одна комната с ванной и туалетом.
71 м2 + балкон около 2 м2.
2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс (около 25 м2).
Доступ к великолепной частной террасе на крыше площадью около 43 м2.
Общая площадь поверхности: около 96 м2 жилой площади + около 45 м2 открытого пространства.
Установка лифта (проект уже запущен).
Планируется реконструкция общих частей.
Общая парковка.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно