  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
;
5
ID: 33440
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Ниша в самом сердце зеленой резиденции с бассейном морской воды. квартира из 2 комнат с видом на море. Попросите быть рерашичи. Резиденция красива сразу за портом Яффо. Бассейн морской воды. Спа. Очень большой погреб. 1 парковка. Mamad включен

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Тель-Авив, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Ашдод, Израиль
от
$1,18 млн
Продается - Исключительная 4-комнатная квартира в Ашдоде, Резиденция Димри Расположенная на 12-м этаже самой востребованной резиденции Ашдода, эта 4-комнатная квартира соблазнит вас своими объемами, расположением и захватывающим видом на море. С впечатляющей площадью 148 м2, с террасой 15 …
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
Редкая по площади: элитная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключительного прож…
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Бат-Ям, Израиль
от
$1,56 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Бат-Ям, Израиль
от
$1,56 млн
