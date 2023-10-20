Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, эта новая вилла является воплощением современной роскоши и архитектурного совершенства.
Разработанная известным архитектором Орли Шремом, эта тщательно продуманная резиденция охватывает три уровня и предлагает 330 м2 изысканного жилого пространства на участке площадью 320 м2. Каждая деталь отражает первоклассный дизайн и функциональность, от индивидуальной кухни до современного кондиционера Fujitsu VRF, технологии умного дома и отопления пола.
Элегантный частный лифт соединяет все этажи, а окна от пола до потолка пропускают обильный естественный свет в красиво меблированных интерьерах. Снаружи можно насладиться тихим частным бассейном площадью 35 м2 и удобством двух частных парковочных мест.
Основные характеристики:
330 м2 роскошной жилой площади
Земля 320 м2
Частный бассейн 35 м2
Дизайн кухни
Система Smart Home
лифт
- Отопление пола
Два парковочных места
Эта исключительная вилла предлагает редкое сочетание вневременного дизайна и современного комфорта - все в нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Герцлия, Израиль
