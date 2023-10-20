  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Герцлия, Израиль
$7,52 млн
8
ID: 33600
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, эта новая вилла является воплощением современной роскоши и архитектурного совершенства. Разработанная известным архитектором Орли Шремом, эта тщательно продуманная резиденция охватывает три уровня и предлагает 330 м2 изысканного жилого пространства на участке площадью 320 м2. Каждая деталь отражает первоклассный дизайн и функциональность, от индивидуальной кухни до современного кондиционера Fujitsu VRF, технологии умного дома и отопления пола. Элегантный частный лифт соединяет все этажи, а окна от пола до потолка пропускают обильный естественный свет в красиво меблированных интерьерах. Снаружи можно насладиться тихим частным бассейном площадью 35 м2 и удобством двух частных парковочных мест. Основные характеристики: 330 м2 роскошной жилой площади Земля 320 м2 Частный бассейн 35 м2 Дизайн кухни Система Smart Home лифт - Отопление пола Два парковочных места Эта исключительная вилла предлагает редкое сочетание вневременного дизайна и современного комфорта - все в нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
