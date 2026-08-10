  1. Realting.com
  2. Израиль

Продажа новостроек в Израиле

;
Тель-Авив
439
Иерусалим
33
Нетания
40
Герцлия
3
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Fonctionnel et central
Жилой квартал Fonctionnel et central
Жилой квартал Fonctionnel et central
Жилой квартал Fonctionnel et central
Жилой квартал Fonctionnel et central
Показать все Жилой квартал Fonctionnel et central
Жилой квартал Fonctionnel et central
Иерусалим, Израиль
от
$1,47 млн
Расположенная на 4-м этаже недавно построенного и отлично обслуживаемого здания, эта 4-комнатная квартира предлагает современную мебель и оптимальный комфорт. Яркие и приятные жилые помещения Большая гостиная с прямым доступом к приятной террасе Широкая и полностью оборудованная кухня, идеал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer
Жилой квартал A louer
Ашдод, Израиль
от
$1,265
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Показать все Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Жилой квартал Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Иерусалим, Израиль
от
$5,828
Для аренды в престижном комплексе Museum Residence в Иерусалиме — исключительный пентхаус, занимающий целый этаж! Расположенный в самом сердце востребованного района Найота, этот великолепный 5-комнатный пентхаус предлагает 149 м2 жилой площади и 125 м2 террас, окружающих квартиру. Благода…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
TekceTekce
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Показать все Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь просторным и ярким фасадом Квартира 3 номера, 81 м2 + солнечная терраса 11 м2 Ориентация на юг и запад Он включает в себя главную спальню, ванную комнату с душем и отдельный туалет. Два лифта, подходя…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Раанана, Израиль
от
$1,665
Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в период Роха Хашана, Йом Кипур и Суккот. Минимум 1 неделя – 5000 в неделю без учета электроэнергии. Наслаждайтесь пребыванием в Раанане в этом просторном 5-комнатном дуплексе, идеально расположенном на…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Показать все Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Жилой квартал Appartement rare kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$3,43 млн
Редкая квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Кикар Хамедина. Новый магазин. 4 этаж с лифтом. 160 м2 + 26 м2 террасы (18 + 8). Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 У.К. Большой мастер-люкс с гардеробом. 1 парковочное место. 3 выставки. Мамад. Цена: 10 300 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Показать все Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$2,10 млн
Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую большие пространства, уединение и максимальный комфорт? Это хорошо для тебя. Полностью отремонтированная, спроектированная с умным дизайном и с техническим уровнем среди самых передовых на рынке, эта квартира выделяется своими щедрыми об…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,830
Ссылка: 6999 Район: Сарона, рядом со всеми удобствами 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь 90 м2 Терраса 12 м2 12 этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты, 3 туалета Частная парковка Услуги здания: охрана и спортзал Вход: 23/08/2026
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Показать все Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Жилой квартал Vieux nord basel kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,43 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Базеля и Кикар Хамедина. Хорошо сохранившееся здание. 2 этаж с лифтом. Три комнаты. 86 м2 Мамад наверху. Общая парковка. Отличная светлая гостиная. Цена: 4 300 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Жилой квартал Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$666,000
Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание после Tama 38 Красивый 3-х комнатный простор Площадь 80 м2 Терраса 10 м2 2 этаж с лифтом Кондиционер Частная парковка В настоящее время арендуется по 4600 шекелей в месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Показать все Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Жилой квартал A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,632
Ссылка: 7001 Район: Ставка, рядом с транспортом и магазинами Отремонтированное здание (после Тама) 4 комнаты (квартира разделена на две), включая мамад Площадь 108 м2 терраса 5 этаж с лифтом Кондиционер Немедленный въезд
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Показать все Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Жилой квартал Har homa terrasse souccah
Иерусалим, Израиль
от
$929,070
Квартира на продажу в Иерусалиме, на улице разыскиваемой в районе Хар-Хома. Место привилегированное. Рядом с магазинами, общественным транспортом, синагогой, парками и т.д. 5 этаж на 6 с лифтом. Четыре комнаты. 87 м2 + 15 м2 террасы с открытым видом. 3 выставки. 1 парковка. 1 подвал. Цена: 2 790 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Показать все Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Для продажи - Старый север - 82 м2 - 3 штуки 3-й этаж с лифтом - Балкон: 8 м2 - тройная экспозиция Восток/Запад/Юг - 2 ванные комнаты с душем Миклат в здании Продается меблированный Строительство Tama38/1 (отличная возможность для инвесторов) Ваад: 272 Арнона: 750
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Ашдод, Израиль
от
$949,050
Большой и просторный, большой балкон площадью 21 м2 и еще один небольшой балкон из главной спальни. Рядом с железнодорожным вокзалом, матрасом, школами, торговым центром, Большим и многим другим. Вся сантехника была заменена, и дом был полностью отремонтирован 7 лет назад. Частная парковка, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Жилой квартал Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Жилой квартал Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$639,360
ASHDOD, Далетский район: 5 комнатная квартира очень хорошо расположена, недалеко от магазинов, школ, яслей и синагог. Эта просторная квартира предлагает красивые объемы и большой солнечный балкон с беспрепятственным видом. Красивое отремонтированное и ухоженное здание, мамад со стандартами б…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Жилой квартал Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Жилой квартал Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$639,360
ASHDOD, Далетский район: 5 комнатная квартира очень хорошо расположена, недалеко от магазинов, школ, яслей и синагог. Эта просторная квартира предлагает красивые объемы, большой солнечный балкон с беспрепятственным видом. Красивое отремонтированное и ухоженное здание, мамад со стандартами бе…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Показать все Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Иерусалим, Израиль
от
$3,56 млн
В спокойной и жилой среде откройте для себя этот великолепный садовый первый этаж, полностью отремонтированный, предлагая 150 м2 жилой площади и частный сад площадью 250 м2. ✨ Внутренний интерьер 5,5 комнатная квартира, включая мамад Масштабный ремонт Большой родительский люкс 3 Современные …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement a ashdod
Жилой квартал Bel appartement a ashdod
Жилой квартал Bel appartement a ashdod
Жилой квартал Bel appartement a ashdod
Жилой квартал Bel appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$765,900
Ты Алефский район, в тихом и ухоженном здании, 4,5-комнатная квартира хорошо устроена и просторна. Солнечная терраса, хорошо оборудованная, центральный кондиционер
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Тель-Авив, Израиль
от
$18,32 млн
Для продажи Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций Тель-Авива, расположенную в престижной Башне Белого города, всего в нескольких шагах от пляжа, Неве Цедек и бульвара Ротшильдов. Эта исключительная резиденция площадью 400 м2 на одном уровне предлагает захватывающий панора…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Жилой квартал Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
Тель-Авив, Израиль
от
$1,03 млн
Цена упала! В 25 лет, улица Бней Моше, недалеко от Иегуды Маккаби, превосходная квартира для продажи исключительно. Около 74 м2 жилой площади, залитой светом. Просторный, элегантный и отремонтированный. Второй этаж без лифта. Тихая улица. Возможное будущее развитие (TAMA)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans les luxueuses tours
Жилой квартал Dans les luxueuses tours
Жилой квартал Dans les luxueuses tours
Жилой квартал Dans les luxueuses tours
Жилой квартал Dans les luxueuses tours
Ашдод, Израиль
от
$1,43 млн
Роскошная квартира 5 номеров в резиденции "Хадкель" • На передней линии моря • 215 м2 комфорта и роскоши • Исключительно просторная 5-комнатная квартира • Мамад • беспрепятственный вид на море • Рядом с пляжем • Просторный и яркий • Большая современная кухня • 18 м2 солнечный Мирпесет с пано…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Жилой квартал Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
Хадера, Израиль
от
$1,332
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Показать все Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Жилой квартал A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,164
Англ Алленби / Geoula Очень красивое восстановленное здание Первый этаж с лифтом 2 штуки, включая мамочку Жилая площадь 50 м2 Балкон 8 м2 Тихо 288 шекелей ваада 600 шекелей, Арнона 9000 NIS в месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Показать все Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Герцлия, Израиль
от
$3,996
Ссылка: 7000 Район: Hertzliya Hills 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь поверхности 113 м2 Терраса 13 м3 с открытым видом и морем 12 этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты, 2 туалета 2 парковочных места подвал Объекты здания: охрана, спортзал, загородный клуб (бассейн) сауна/хаммам Ваад…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Жилой квартал Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$626,040
Хорошая сделка! Красивые 5 номеров в самом центре города, полностью отремонтированный, вид на море, 2 лифта (шаббат), парковка в подвале
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Показать все Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,165
Для аренды красивая 4-комнатная квартира, расположенная на улице Нахал Снир, в районе Юд-Алеф Ашдода. Квартира расположена на 3-м этаже и имеет красивый мирпесет, кондиционер, парковку и мамочку. Идеальное расположение, рядом с магазинами, синагогами, школами и всеми удобствами. Доступно …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Жилой квартал Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
Ашдод, Израиль
от
$749,250
Очень красивый 4-комнатный садовый первый этаж с мамадой, приятные услуги, хорошо расположенный на краю Эзор Далет, недалеко от торговых центров, качественных учебных заведений и синагог
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Central et au calme
Жилой квартал Central et au calme
Жилой квартал Central et au calme
Жилой квартал Central et au calme
Жилой квартал Central et au calme
Показать все Жилой квартал Central et au calme
Жилой квартал Central et au calme
Иерусалим, Израиль
от
$1,16 млн
Яркая квартира с 2 террасами и парковкой - Иерусалим Расположенная на одной из самых приятных улиц в этом районе, Анджело Леви Бьянчини, эта квартира на 4-м этаже предлагает идеальный баланс между современным комфортом и качеством жизни. С общей площадью 80 м2, из которых 66 м2 пригодны для …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Показать все Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Ашдод, Израиль
от
$792,540
Ссылка: AS 1015 Исполнитель: Youd Guimel 8-этажное здание 5 вещей, включая мамочку Площадь поверхности 132 м2 2 террасы 7 этаж с 2 лифтами Кондиционер Квартира делится на 2 единицы (4 комнаты + 1 комната) 2 ванные комнаты, 2 туалета Стоимость аренды до 8 500 шекелей в месяц Общая парковка До…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Жилой квартал Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Жилой квартал Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Ашдод, Израиль
от
$1,80 млн
В здании на передней линии моря, великолепный новый пентхаус с террасой 100 м2, в высококачественном и элитном проекте, множество услуг
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Жилой квартал Appartement spacieux et bien situe
Ашдод, Израиль
от
$765,900
Красивая 4,5-комнатная квартира с большой гостиной с видом на балкон сокка. Большая кухня с большим количеством места для хранения, 2 туалета, 2 душа, парковка. Квартира расположена в благоустроенном здании с выходом для инвалидов, 2 лифта (шаббат). Центральное и тихое место. Хорошо располож…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Показать все Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Жилой квартал Vue imprenable sur tout tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,67 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в самом сердце Тель-Авива, недалеко от садов Сароны, Азриели, центра города, и легко доступна на общественном транспорте, с удобными входами и выходами в город. Здание предлагает комплексные услуги, в том числе ро…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Жилой квартал Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Жилой квартал Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Жилой квартал Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Ашдод, Израиль
от
$882,450
Хорошая 5-комнатная квартира с балконом и комнатой безопасности, кондиционированной, двойной кухней, мастер-люкс с душем и туалетом и гардеробной, хорошая ориентация
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer
Жилой квартал Appartement a louer
Ашдод, Израиль
от
$866
Окружная ставка: Квартира 2,5 номера отремонтирована, кондиционер (мазган), 1 этаж, рядом с транспортом, бесплатно
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$832,500
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf a quelques pas de la mer
Жилой квартал Appartement neuf a quelques pas de la mer
Жилой квартал Appartement neuf a quelques pas de la mer
Жилой квартал Appartement neuf a quelques pas de la mer
Ашдод, Израиль
от
$849,150
В прифронтовом морском здании 4-комнатная квартира новая и просторная, в качественном и высококлассном проекте
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Показать все Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
Хадера, Израиль
от
$1,08 млн
БЖ Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за центром города, в одном из самых тихих и востребованных районов Хадеры, всего в нескольких минутах ходьбы от магазинов, транспорта, всех удобств и франкоязычного Бет-Хабада. Занимая весь этаж, эта редкая…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Ашкелон, Израиль
от
$715,950
Красивый мини-пентхаус 4 номера балкон 18 метров, . Полностью отремонтирован... Хорошее расположение, рядом с детскими садами, напротив центра, благоустроенное здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,03 млн
Далет: 4 комнаты в стоячем здании, недалеко от пляжа. Отличный вид на море. Высокий уровень. Немедленный вход
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН Красивая квартира в новом здании, идеально расположенном на границе Неве-Цедека и Флорентина. Хараби Мибахрах Улица Квартира первоначально 4 комнаты, преобразованные в 3 комнаты с большой жилой площадью 2 спальни 1 ванная комната 4 этаж с лифтом 83 м2 +…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ideal pour investisseur
Жилой квартал Ideal pour investisseur
Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
Продается квартира - Rue Rabbi Hisda 58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерно через два с половиной года. Что вы получите после реконструкции: • Новая квартира площадью 103 м2 • Терраса площадью 12 м2 • Комната для хранения 6 м2 • Частное парковочное место • Совершенно новое…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Показать все Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Жилой квартал Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Бат-Ям, Израиль
от
$682,650
Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлена застройщиком! Редкая возможность приобрести новую квартиру, готовую к переезду, в современном здании, предлагающем качественные услуги. Характеристики собственности: • 75 м2 жилой площади • Солне…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer
Жилой квартал A louer
Ашдод, Израиль
от
$1,499
Квартира 2,5 номера идеально расположена на высоком этаже с видом на море, лицом к морю, в нескольких минутах от пляжа и недалеко от магазинов, школ, общественного транспорта и всех удобств. Просторные и кондиционированные апартаменты. Доступно с 01/09/2026
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Жилой квартал Magnifique maison privee avec vue sur la mer
Хадера, Израиль
от
$1,60 млн
Новый??? Новый??? Новый??? ? Продается - Гиват Ольга Дом, который заставит вас влюбиться с первого взгляда! ✨ Новый, высококлассный, полностью оборудованный Коттедж ? Приблизительно 300 м2 построено на участке площадью около 250 м2 ?️ 7 просторных и светлых комнат ? Основной актив: Незави…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Показать все Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Редкий дуплексный пентхаус в современном здании поставлен в 2023 году, идеально расположенный у ворот Флорентина – одного из самых оживленных и популярных районов Тель-Авива. Это исключительное свойство предлагает около 94 м2 жилой площади на двух уровнях, сочетая конфиденциальность, гибкос…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,17 млн
Эксклюзивная продажа В новой программе недвижимости Карассо подписана поставка, запланированная на 2025 год 144 улица Ибн Гвирол Рядом Базельский комплекс и трамвай. Отличная функциональная квартира! 7-й этаж! 2 лифта в здании Жилая площадь 55 м2, плюс роскошный крытый балкон площадью 7,5 …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Показать все Жилой квартал Entre gordon et la mer
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
Квартира на продажу в центре Тель-Авива, недалеко от Гордона и моря! Здание классифицировано с большим характером. Отремонтированная квартира высокого положения. Второй этаж 3, без лифта. 4 штуки (возможность легко вернуться к 3 штукам). 2 У.К. 70 м2 + 11 м2 терраса с открытым видом. Высокие…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Показать все Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,09 млн
Превосходный пентхаус на продажу в Нетании, в районе Парк Хайам, недалеко от центра города. Новое и качественное здание, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 17 этаж из 17. Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 У.К. 156 м2 + 50 м2 терраса. Открытый вид из каждо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$7,659
Ссылка: 6855 Район: к северу от Тель-Авива, недалеко от отеля Hilton на тихой улице 4,5 просторных номеров, включая мамочку Площадь 160 м2 2 террасы по 10 м2 каждая лифт Отличное пребывание Кондиционер одеваться 2 ванные комнаты, 2 туалета Частная парковка Арнона: 3000 нис / 2 месяца Ваадная…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Показать все Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,42 млн
Ссылка: TL 2256 Район: Сарона Строительство происходит в центре Тель-Авива, 3 штуки 70 м2 или 75 м2 Солнечные террасы между 6 м2 и 15 м2 от 4 250 000 шекелей 4 штуки 95,2 м2 + 12 м2 солнечная терраса NIS 5 300 000 5 штук 120,5 м2 + солнечная терраса 12 м2 и 14 м2 7 750 000 шекелей Способ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,10 млн
Красивая поверхность сети 126 м2. Квартира на 4-м этаже с Мирпесетом 14 м2. Открытый вид. Отремонтированное здание. Парковка. В центре Раанана. Рядом со всеми удобствами. Доступно немедленно. Быстрая продажа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Показать все Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,53 млн
Эксклюзивная распродажа – самый красивый и впечатляющий пентхаус в популярном районе Кацнельсон в Ришон-Ле-Цион! ? Пентхаус 5 номеров на одном уровне, полностью отремонтирован ? Здание 2014 года (за исключением Тама 38) ? Площадь поверхности недвижимости - 153 м2 построено ? Мирпесет (солне…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Тель-Авив, Израиль
от
$699,300
Ссылка: TL 2502 Район: Флорентийский, рядом со всеми удобствами, Шук Левински и в 10 минутах ходьбы от Ротшильда Не пропустите! Идеальные инвестиции / фут на земле Хорошо сохранившееся здание 2 штуки Площадь 33 м2 терраса 4 этаж с лифтом Кондиционер В настоящее время арендуется по 4500 нис/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Показать все Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Жилой квартал Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$4,16 млн
Очень высокая стандартная квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Неве-Цедек! Роскошное здание с тренажерным залом, 24/7 смотрителем и открытым бассейном. Прекрасный вид на весь Тель-Авив, Яффо и море! 4,5 номера, 126 м2 + балкон 12 м2. 3 спальни, включая главную спальню большой роскоши и…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Показать все Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Жилой квартал Emplacement premium vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$1,99 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в престижном месте на Старом Севере, в нескольких шагах от моря. 2 этаж, 110 м2, 4,5 комнаты, 2 ванные комнаты. Уличная сторона, открытый вид со светлым видом на море. Спокойно и ярко. Отремонтировано с высокой отделкой. 2 жилые комнаты в квартире. Небольшой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,23 млн
В востребованном районе Давида ХаРеувени в Иерусалиме, в самом сердце качественной религиозной среды, раскрывается квартира, которая прекрасно воплощает баланс между современным комфортом и еврейским образом жизни. Этот просторный 4 номера площадью около 100 м2, в отличном состоянии, распол…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$855,810
Жилой проект расположен в самом сердце Яфо, стратегическое расположение которого расположено рядом с местными достопримечательностями, такими как пляжи и кафе, недалеко от трамвая. Большой внутренний двор в европейском стиле, предлагающий яркое и дружелюбное личное пространство для жителей.…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Показать все Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,66 млн
Квартира 7 комнат Продается квартира с уникальным садом и отремонтирована в Кирьят-Ганимском районе в Ришон-Ле-Ционе! Просторная квартира 7 комнат - 5 спален и две большие гостиные * Размер квартиры: около 170 м2 Большой сад приближения. 120 м2 * Дополнительный отдельный вход с 1 этажа Инти…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$923,076
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Жилой квартал Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Тель-Авив, Израиль
от
$1,78 млн
Новая квартира на продажу 13-15 Бен Шафрут Улица, в новой престижной программе недвижимости подписала АЛМИ В стадии строительства. Квартира с садом с оптимальной планировкой! 94 м2 жилой площади + 37 м2 сада. 3,5 штуки. В роскошном здании. Подземная парковка. Ежемесячная аренда при строител…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Показать все Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Ашдод, Израиль
от
$785,880
Улица Хаатсмаут Великолепная 4-комнатная квартира, просторная и полностью отремонтированная, площадью 123 м2. Характеристики собственности: • 5-й этаж 10 м2 солнечный Mirpeset • Безопасная комната (Мамед) • 2 ванные комнаты и 2 туалета • Сохраненное и хорошо сохранившееся здание 2 лифта, в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Показать все Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ашкелон, Израиль
от
$459,540
Отличный инвестиционный продукт, незанятость 0%. Центральное расположение, недавнее здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Показать все Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Жилой квартал Lev hair bel immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,42 млн
Исключительная квартира в секретном и отреставрированном здании, в самом сердце Тель-Авива. Ультра-застроенное местоположение в центре Тель-Авива - в двух шагах от Нахалата Биньямина и оживленного района бульвара Ротшильдов. Полностью отремонтировано здание после строгой реставрации наследия…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Показать все Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,26 млн
Новый для продажи исключительно 80 Shenkin Street (улица Йехуда Халеви) Рядом с трамваем В недавнем здании 2012 года (следующая реконструкция) Квартира 2 комнаты жилая площадь 50 м2 + квадратный балкон 14 м2 Мамадская палата Функциональный и светящийся Второй этаж С лифтом Подвальная парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$932,400
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Жилой квартал Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Жилой квартал Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Жилой квартал Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Жилой квартал Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$692,640
Красивая 4-комнатная квартира в резиденции с бассейном, включая большой балкон с видом на бассейн. Кондиционер с небольшим подвалом. Расположен в тихом и спокойном районе, недалеко от торговых центров, общественного транспорта, школ и яслей и общественного центра
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Жилой квартал A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Жилой квартал A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Жилой квартал A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Жилой квартал A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Жилой квартал A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Тель-Авив, Израиль
Цена по запросу
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Показать все Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Жилой квартал Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Ашкелон, Израиль
от
$616,050
Отличные инвестиционные возможности
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Показать все Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Жилой квартал Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,76 млн
Продается в пристани Ашдода, в престижной резиденции Sea Side, роскошная 5-комнатная квартира площадью 192 м2, купающаяся на солнце, с великолепной террасой площадью 28 м2, откуда открывается исключительный панорамный вид на море. Масштабные услуги: частная парковка, кондиционер, мамад, сина…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Показать все Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,62 млн
Ссылка: TL 2669 Район: Левонтин, в самом сердце востребованной области недалеко от бульвара Ротшильдов, недалеко от кафе, магазинов и транспорта Недавнее здание хорошо сохранилось Прекрасная 3-комнатная квартира, включая мамочку Площадь 70 м2 11 м2 Мирпес 2 этаж с лифтом Кондиционер Современ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Показать все Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Жилой квартал Immeuble neuf florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$2,06 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в западной части Флоренции, недалеко от Неве Цедек! Новое здание, 7 этаж на 9 с лифтом. 4 комнаты, 2 ванные комнаты, 92 м2 + 16 м2 террасы (12 + 4). 1 парковка, 1 подвал, 3 выставки. Цена: 6 190 000 ш
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Agamim face au parc
Жилой квартал Agamim face au parc
Жилой квартал Agamim face au parc
Жилой квартал Agamim face au parc
Жилой квартал Agamim face au parc
Показать все Жилой квартал Agamim face au parc
Жилой квартал Agamim face au parc
Нетания, Израиль
от
$1,08 млн
Роскошное здание - 3 лифта и тренажерный зал 4 номера - 115 м2 + терраса с видом на море и парк Красивый потолок высотой - 2 ванные комнаты + 3 туалета Подвал + 2 парковочных места
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Показать все Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Ашдод, Израиль
от
$1,06 млн
Откройте для себя этот престижный новый проект, расположенный в районе Шимон Перес, недалеко от университетского кампуса, Парка высоких технологий, железнодорожного вокзала и будущих торговых центров. Идеально для будущего Олима Обеспечьте новую квартиру сегодня с небольшим вкладом и спокой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,17 млн
Новый проект Katamon Jerusalem от 2 до 5 комнат, пентхаусов и садового первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Декабрь 2029 года Методы оплаты Проект …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Красивая квартира в центре Раананы. Бар Илан Стрит. Идеально размещены. Рядом со всеми магазинами и транспортом. Очень просторно. Сеть 130 м2. Польза от 2 небольших террас. Мамад и парковка. Полностью отремонтирован. Инвестиции
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Жилой квартал Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Тель-Авив, Израиль
от
$1,85 млн
Красивая квартира в новом здании в стиле Баухаус, идеально расположенном в самом сердце Тель-Авива всего в 15 минутах от моря. 3 просторных номера с 2 ванными комнатами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Жилой квартал Vieux nord immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,00 млн
Прекрасная новая квартира на продажу в Старом Севере Тель-Авива. Новое здание и квартира никогда не были заселены. 7 этаж на 8 этаже с лифтом. 5 номеров, 2 ванные комнаты, 3 WC 125m2 + 14m2 терраса Сокка (открытая для неба). Открытый вид. Отремонтировано высокое положение. 1 парковочное мест…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Не пропустите! В новом здании с парковкой и лифтом, расположенном на севере Тель-Авива. 82 м2 + 8 м2 терраса
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,00 млн
Ссылка: TL 2426 Рядом Неве Цедек, Шаук Хакармель и море 4 штуки 100 м2 + 12 м2 терраса 3-й этаж 2 лифта Камера безопасности Юго-восточные направления Продается с парковочным местом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Показать все Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Ашкелон, Израиль
от
$616,050
AU CYUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
Жилой проект расположен в самом сердце Яфо, стратегическое расположение которого расположено рядом с местными достопримечательностями, такими как пляжи и кафе, недалеко от трамвая. Большой внутренний двор в европейском стиле, предлагающий яркое и дружелюбное личное пространство для жителей.…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Показать все Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в Левонтинском районе в нескольких шагах от Ротшильда! Красивое отремонтированное здание. 4 этаж на 5 с лифтом. Две комнаты. 45 м2 + 5,5 м2 балкона, открытого для неба. Высокие потолки. 3 выставки. Продано меблировано. Аренда 8300 часов в месяц. Отлично подх…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Ссылка: TL 2495 Район: Сарона 3,5 штуки Площадь поверхности 87 м2 Терраса 12 м2 8-й этаж. Квартира продается с парковкой в пещере. Это здание с охраной
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Жилой квартал Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Бат-Ям, Израиль
от
$832,500
Новое здание возле моря. Доставка в течение 12 месяцев. RDJ с частным садом — приватная парковка. Семейная квартира + сад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,55 млн
Красивая квартира, отремонтированная с большим шармом, расположена в районе Бен-Гурион. 90 м2 с балконом. Не пропустите!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Показать все Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Нетания, Израиль
от
$894,105
Квартира на продажу в Нетании, в нескольких шагах от моря и Блвд Ница. Хорошо сохранившееся здание с красивой прихожей и велосипедной комнатой. 4 этаж с лифтом. 3 комнаты очень просторные. 2 ванные комнаты. 92 м2. Вид на море. 4 выставки. Кондиционер в каждой комнате. Спокойно и ярко. Миклат…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
В самом сердце Бейт Хакерема, одного из самых востребованных районов Иерусалима, эта недвижимость представляет собой редкую возможность создать полностью персонализированное место жизни. Разрабатывая 101 м2, зарегистрированный в кадастре, и используя частный сад площадью 64 м2, также зарегис…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Показать все Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,49 млн
Продается: высококлассная частная вилла, расположенная в востребованном районе Неве Хоф, в Ришон-Ле-Цион. Идеальное месторасположение: Улица Хайгерет, тихая и очень востребованная улица, недалеко от моря. Недвижимость имеет огромный сад, окружающий всю виллу, предлагая полную конфиденциальн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Жилой квартал A vendre sur la marina dherzliya
Герцлия, Израиль
от
$1,03 млн
Источник: HR 139 Герцлия На пристани, исключительное расположение 2 номера 45 м2 + балкон Красивый комплекс с открытым бассейном и большим садом Подземная парковка Стоимость аренды: 9000 шекелей в месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Тель-Авив, Израиль
от
$1,43 млн
Ссылка: TL 2416 Флорентийский район 3 комнаты 70 м2 + терраса 14 м2. 3 этаж с лифтом. Продается с парковочным местом. В настоящее время арендуется по 8500 нис/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Стоящее здание 3-й этаж с лифтом / парковкой и подвалом 80м2 нетто + балкон 2 спальни с установленными шкафами + 2 ванные комнаты Тихий / зеленый / на улице Редкий продукт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Спец-предложение к запуску: платите 400 000 ₪ сейчас, а остаток — по спец-плану ближе к заселению, причём без привязки к индексу. Количество квартир и срок акции ограничены. О проекте Закрытый бутиковый квартал на пересечении ул. Шошанат ха-Кармель × ха-Иланот × Дерех ха-Ям — максимум …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Показать все Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,16 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Гордона и моря. Тель-Авивское здание в хорошем состоянии. Отремонтирована квартира стоя, работы проведены 2 года назад. 1-й этаж на 3,3 номера. 2 ванные комнаты. 102 м2. Вид на море. 3 выставки: Север, Восток, Запад. Спокойно и ярк…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Жилой квартал Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Тель-Авив, Израиль
от
$4,16 млн
Новая / роскошная вилла площадью 300 м2 + сад и спа Исключительное расположение Отличное качество/ценовое соотношение Бассейн и спортзал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem centre ville
Жилой квартал Jerusalem centre ville
Жилой квартал Jerusalem centre ville
Жилой квартал Jerusalem centre ville
Жилой квартал Jerusalem centre ville
Жилой квартал Jerusalem centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$1,37 млн
Проект расположен в идеальном месте, недалеко от синагоги Иерусалима, в 7 минутах ходьбы от Мамиллы и крупных отелей. В нескольких шагах от трамвая. Это классифицированное здание Bauhaus будет иметь 8 этажей, высококачественные внутренние и внешние услуги. Спа с частным крытым бассейном, пре…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Показать все Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,03 млн
Эксклюзив - район Неве Хадарим, Ришон ЛеЦион, улица Гринспен. Продается: просторная и светлая квартира в 5,5 номеров. Жилая площадь 132 м2 + 2 мирапсета (солнечный балкон) по 7 м2 каждый. ✅ 4-й этаж из 9 ✅ Двойная ориентация – Юг и Восток ✅ 2 туалета и 2 душевых ✅ 2 отдельных парковочных мес…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Показать все Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Жилой квартал Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$1,73 млн
Ссылка: AK 157 Район: Афридар, рядом со всеми удобствами и пляжем Большая вилла 5 комнат Земля 700 м2 Жилая площадь 250 м2 2 кухни Кондиционер Мамад Частная парковка В настоящее время арендованный
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Показать все Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Жилой квартал 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Превосходное расположение в самом сердце Тель-Авива, Гордон / Бен-Гурион. Новое здание с лифтом и парковкой. 67м2 + 12м2 терраса. Идеально подходит для первой покупки или инвестиций
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Жилой квартал Penthouse duplex a deux pas du lac
Ашкелон, Израиль
от
$782,549
В небольшом здании из 4 этажей, дуплексный пентхаус площадью 138 м2 с террасой + 48 м2, очень хорошая кухня, подвал и 2 парковочных места
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
1 2 3

Израильский рынок новостроек находится в интересном положении: там наблюдается высокий спрос и при этом ограниченное предложение. Это делает объекты привлекательными для инвесторов, так как приобретенный объект за год вырастет в цене на 6–10%​. К этому добавляется туристическая привлекательность страны среди туристов и возможность купить недвижимость в Израиле от застройщика без лишней бюрократии.

Особенности новой недвижимости в Израиле

Застройщики Израиля используют современные технологии, благодаря чему в жилых комплексах можно найти цифровые системы управления домом. Кондиционирование воздуха осуществляется системами климат-контроля или через центральную вентиляцию.

Чаще всего новое жилье в Израиле возводится в популярных районах вблизи моря и реже — ближе к границе с Иорданией. Комплексы включают как компактные квартиры студии, так и просторные апартаменты с личными террасами.

Стоимость нового жилья в Израиле

В целом израильская экономика остается стабильной, хоть и не показывает значительного роста. Цены на новостройки в Израиле в основном растут на фоне дефицита рабочей силы и удорожания строительных материалов.

Средняя стоимость нового жилья в Израиле:

Тип недвижимости Средняя цена за кв.м (в USD)
Квартиры-студии 4500–6000
Апартаменты 2–3 комнаты 6000–8500
Элитное жилье (пентхаусы) 10,000–15,000

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Израиля

Главной особенностью местного рынка новостроек является возможность продажи квартир на стадии строительства дома. При этом застройщик не всегда имеет на руках разрешение на строительство. Чаще всего оно находится в процессе оформления. 

Несмотря на то, что риск попасть в ситуацию, когда вы уже купили квартиру, а проект не получил разрешения, низок, лучше выбирать компании, которые уже его получили. Но это лишь предосторожность, так как в целом данная схема официальна и позволяет застройщикам финансировать проекты на ранних этапах.

Популярные города Израиля для приобретения недвижимости от застройщика

Израиль предлагает множество привлекательных мест для жизни и инвестиций. Рассмотрим самые популярные города:

  • Тель-Авив. Экономический центр страны, где сосредоточены современные жилые комплексы с видом на море. Подходит для активных людей и инвесторов.
  • Хайфа. Город с мягким климатом и развитой инфраструктурой. Популярен среди семей.
  • Нетания. Прибрежный курорт с доступными ценами на жилье и высоким качеством жизни.
  • Иерусалим. Исторический и культурный центр, где новостройки вписываются в уникальный ландшафт этого места.

Часто задаваемые вопросы о новостройках Израиля

Какие новостройки в Израиле пользуются особым покупательским спросом?

Покупатели чаще приобретают квартиры в жилых комплексах в Израиле, построенных по принципу «город в городе». Такие объекты привлекают инвесторов развитостью внутренней инфраструктуры. Особое предпочтение отдается новостройкам с видом на побережье.

Во сколько в среднем оценивается кв. метр жилья от застройщика в Израиле?

Квадрат в новостройках стоит от 4 до 7 тыс. евро. Точные цены зависят от расположения объекта, класса жилья, наличия ремонта. На стадии котлована квадрат стоит дешевле рынка на 10-20%.

Какие преимущества получает покупатель от приобретения квартиры в новостройке в Израиле?

Вложение инвестиций позволяет проживать в развитой стране с мягким климатом и большим количеством мест для проведения досуга. Купленное жилье можно также использовать для организации туристического бизнеса, сдавая в аренду.

Какие документы нужны для приобретения недвижимости от застройщика в Израиле?

Для покупки новых квартир и апартаментов необходим только паспорт. Если приобретается коттедж или вилла на государственной земле, дополнительно потребуется разрешение от израильского Земельного управления.
Realting.com
Перейти