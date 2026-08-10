Израильский рынок новостроек находится в интересном положении: там наблюдается высокий спрос и при этом ограниченное предложение. Это делает объекты привлекательными для инвесторов, так как приобретенный объект за год вырастет в цене на 6–10%​. К этому добавляется туристическая привлекательность страны среди туристов и возможность купить недвижимость в Израиле от застройщика без лишней бюрократии.

Особенности новой недвижимости в Израиле

Застройщики Израиля используют современные технологии, благодаря чему в жилых комплексах можно найти цифровые системы управления домом. Кондиционирование воздуха осуществляется системами климат-контроля или через центральную вентиляцию.

Чаще всего новое жилье в Израиле возводится в популярных районах вблизи моря и реже — ближе к границе с Иорданией. Комплексы включают как компактные квартиры студии, так и просторные апартаменты с личными террасами.

Стоимость нового жилья в Израиле

В целом израильская экономика остается стабильной, хоть и не показывает значительного роста. Цены на новостройки в Израиле в основном растут на фоне дефицита рабочей силы и удорожания строительных материалов.

Средняя стоимость нового жилья в Израиле:

Тип недвижимости Средняя цена за кв.м (в USD) Квартиры-студии 4500–6000 Апартаменты 2–3 комнаты 6000–8500 Элитное жилье (пентхаусы) 10,000–15,000

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Израиля

Главной особенностью местного рынка новостроек является возможность продажи квартир на стадии строительства дома. При этом застройщик не всегда имеет на руках разрешение на строительство. Чаще всего оно находится в процессе оформления.

Несмотря на то, что риск попасть в ситуацию, когда вы уже купили квартиру, а проект не получил разрешения, низок, лучше выбирать компании, которые уже его получили. Но это лишь предосторожность, так как в целом данная схема официальна и позволяет застройщикам финансировать проекты на ранних этапах.

Популярные города Израиля для приобретения недвижимости от застройщика

Израиль предлагает множество привлекательных мест для жизни и инвестиций. Рассмотрим самые популярные города:

Тель-Авив. Экономический центр страны, где сосредоточены современные жилые комплексы с видом на море. Подходит для активных людей и инвесторов.

Экономический центр страны, где сосредоточены современные жилые комплексы с видом на море. Подходит для активных людей и инвесторов. Хайфа. Город с мягким климатом и развитой инфраструктурой. Популярен среди семей.

Город с мягким климатом и развитой инфраструктурой. Популярен среди семей. Нетания. Прибрежный курорт с доступными ценами на жилье и высоким качеством жизни.

Прибрежный курорт с доступными ценами на жилье и высоким качеством жизни. Иерусалим. Исторический и культурный центр, где новостройки вписываются в уникальный ландшафт этого места.