  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 33562
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Девять для продажи исключительно Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион. *** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричество, система сигнализации и наблюдения, кондиционер VRF Mitsubishi, беспроводная система орошения и удобрения и многое другое. ** На верхнем уровне: гостиная, кухня, мастер-люкс, офис, душевая комната и сад с видом на гостиную. На нижнем уровне: общественное пространство и две квартиры с двумя красивыми и яркими курсами английского языка (студия, кино, тренажерный зал и т.д.). Всего: построено 234 м2, плюс 169 м2 большого ухоженного сада и английского двора 17 м2. Парковка на роботизированном объекте. На заднем дворе и тихо.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Иерусалим, Израиль
от
$1,818
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал Mini penthouse
Иерусалим, Израиль
от
$3,42 млн
Жилой квартал Baka penthouse duplex
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Вы просматриваете
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Жилой квартал Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
Очень редко. Плоская нога. Соседство рядом с парком. 5 комнат с патио. Ренов. Хороший сад. Парковка. Очень тихий. возможность построить 49 м2 дополнительно
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,897
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-лю…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации