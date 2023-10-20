  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
;
10
ID: 33625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Hovevei Tsion, жилая улица 2 шага от пляжа 3 комнаты отремонтированы с просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и очень хорошим балконом 80 м2 Балкон 2 душевые комнаты Второй этаж лифт Парковка 5 800 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
