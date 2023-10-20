  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
;
9
ID: 33630
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
НЭВЕ ЦЕДЕК - Лицо моря Апартаменты 2 комнаты - Недавнее здание стоя Местонахождение: Сердце Неве Цедек, один из самых престижных районов Тель-Авива Сталкиваясь с морем и Тайелетом Рядом: кафе, магазины, Suzanne Dellal, рестораны, галереи, транспорт Описание имущества: Площадь внутренней поверхности: приблизительно 79 м2 На открытом воздухе: около 10 м2 балконов Типология: 2 штуки Естественная яркость Оптимизация объема Высококачественная отделка Преимущества: Полностью меблированный и оборудованный (под ключ) Недавнее здание стоя лифт Частная парковка Современные и ухоженные общие зоны Преимущества сектора: Исторический квартал, сельская атмосфера Высокий спрос, местные и международные клиенты Море, культура, шопинг и гастрономия пешком Запрашиваемая цена: 6 700 000 Очень продающий клиент – возможная торговая маржа для серьезного покупателя

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

