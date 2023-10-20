Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
НЭВЕ ЦЕДЕК - Лицо моря
Апартаменты 2 комнаты - Недавнее здание стоя
Местонахождение:
Сердце Неве Цедек, один из самых престижных районов Тель-Авива
Сталкиваясь с морем и Тайелетом
Рядом: кафе, магазины, Suzanne Dellal, рестораны, галереи, транспорт
Описание имущества:
Площадь внутренней поверхности: приблизительно 79 м2
На открытом воздухе: около 10 м2 балконов
Типология: 2 штуки
Естественная яркость
Оптимизация объема
Высококачественная отделка
Преимущества:
Полностью меблированный и оборудованный (под ключ)
Недавнее здание стоя
лифт
Частная парковка
Современные и ухоженные общие зоны
Преимущества сектора:
Исторический квартал, сельская атмосфера
Высокий спрос, местные и международные клиенты
Море, культура, шопинг и гастрономия пешком
Запрашиваемая цена: 6 700 000
Очень продающий клиент – возможная торговая маржа для серьезного покупателя
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно